Над Рязанской областью уничтожили беспилотники
Средства ПВО с 7:00 до 8:00 сбили по два украинских беспилотника над Рязанской и Белгородской областями, еще один — над Липецкой областью.
Над Рязанской областью уничтожили беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.
Напомним, на территории региона объявлена беспилотная опасность.
Позже губернатор Павел Малков прокомментировал атаку на Рязанскую область.