В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Уведомление пришло в 00:10 22 августа. Жителей Рязани и области призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 4:57 опубликовали оповещение о сохранении беспилотной опасности.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает РСЧС.
Уведомление пришло в 00:10 22 августа. Жителей Рязани и области призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
В 4:57 опубликовали оповещение о сохранении беспилотной опасности.