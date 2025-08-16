Рязань
Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра отменен
Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра отменен. Об этом сообщили в Telegram-канале музея-заповедника С. А. Есенина.

Концерт отменен из-за трагедии в Шиловском районе. Он должен был пройти в 17:00 16 августа в музее-заповеднике С. А. Есенина.

Ранее из-за ЧП на предприятии в Шиловском районе отменили фестиваль «Слава Добрыни».

Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 15 августа. 11 человек погибли, еще 130 пострадали.

18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим окажут необходимую помощь.

