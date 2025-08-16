Число погибших после ЧП в Шиловском районе увеличилось до 11

На месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района продолжаются поисково-спасательные работы. За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Объявлен режим ЧС, въезд на территорию места происшествия запрещен.

Напомним, ЧП произошло утром в пятницу, 15 августа. К месту ЧП на рязанском предприятии направили еще 100 спасателей.

