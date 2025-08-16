Малков: семьям погибших в Шиловском районе окажут необходимую помощь

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП на предприятии в Шиловском районе окажут необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

«Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава региона.

Он напомнил, что из-за трагедии в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура.

Напомним, ЧП на предприятии в поселке Лесной произошло утром в пятницу, 15 августа. 11 человек погибли, еще 130 пострадали.

