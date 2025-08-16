Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
Пнд, 18
21°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.65 / 80.30 16/08 08:03
Нал. EUR 94.50 / 94.83 16/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 338
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 403
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 722
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 209
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Малков: семьям погибших в Шиловском районе окажут необходимую помощь
«Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава региона. Он напомнил, что из-за трагедии в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. Напомним, ЧП на предприятии произошло утром в пятницу, 15 августа. 11 человек погибли, еще 130 пострадали.

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП на предприятии в Шиловском районе окажут необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

«Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава региона.

Он напомнил, что из-за трагедии в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура.

Напомним, ЧП на предприятии в поселке Лесной произошло утром в пятницу, 15 августа. 11 человек погибли, еще 130 пострадали.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.