Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 79.77 0.17 15/08
ЦБ EUR 93.06 -0.33 15/08
Нал. USD 80.65 / 80.00 15/08 17:10
Нал. EUR 94.50 / 94.83 15/08 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 209
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 347
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 678
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Из-за ЧП на предприятии в Шиловском районе отменили фестиваль «Слава Добрыни»
В программу историко-фольклорного фестиваля «Слава Добрыни» внесены изменения. Из запланированных мероприятий состоится только легкоатлетический забег «Слава Добрыни Трейл», который пройдет 16 августа в 07:00. Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали.

Из-за ЧП на предприятии в Шиловском районе отменили фестиваль «Слава Добрыни». Об этом сообщила райадминистрация.

В программу историко-фольклорного фестиваля «Слава Добрыни» внесены изменения. Из запланированных мероприятий состоится только легкоатлетический забег «Слава Добрыни Трейл», который пройдет 16 августа в 07:00.

Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.