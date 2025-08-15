Из-за ЧП на предприятии в Шиловском районе отменили фестиваль «Слава Добрыни»

В программу историко-фольклорного фестиваля «Слава Добрыни» внесены изменения. Из запланированных мероприятий состоится только легкоатлетический забег «Слава Добрыни Трейл», который пройдет 16 августа в 07:00. Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали.

