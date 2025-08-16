В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура
В день траура на всей территории региона приспустят флаги Рязанской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить 18 августа развлекательные передачи и мероприятия.
В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
В день траура на всей территории региона приспустят флаги Рязанской области.
Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить 18 августа развлекательные передачи и мероприятия.
Напомним, техногенная авария в Шиловском районе произошла 15 августа. Погибли 11 человек, еще 130 пострадали.
