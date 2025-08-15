Стало известно, когда восстановят подачу воды в Песочне

Планируется, что после 20:00 15 августа воду включат по адресам:

Васильевская, дома №№ 1 (церковная лавка), ¼ (хоз. корпус), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23, 7, 3, 21 (сооружение), 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 (Бизнес-центр Триумф), 18, 22;

Васильевский переулок, дома №№ 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 5, 5а (хоз. корпус), 9, 10;

Васильевский проезд, дома №№ 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8;

Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 22а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 23, 23а (МАДОУ Детский сад № 149), 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26 В (МБДОУ Детский сад № 7), 26, 26 строение 2 (ЦТП 30), 26 корпус 1, 26б (МБДОУ Детский сад № 157), 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3 (ГБУ РО ГКБ № 11), 27 корпус 3, 27 корпус 4, 27 корпус 5, 27 корпус 6, 27Б (магазин Апельсин), 28, 28 корпус 1, 29 (МБОУ Школа № 71), 29 корпус 1, 30, 30 строение 1 (ЦТП 32), 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30 В, 30 корпус 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31а, 31 г (Автосервис, Автостоянка), 33;

Новоселов, дома №№ 34 корпус 4, 42, 44, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 45 г (Адм. здание), 45 В (Торговый комплекс Васильевский), 46, 47а (Адм. здание), 47Б (Адм. здание), 47 В (гараж), 48, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 49, 50, 50а (магазин), 50 корпус 1, 50 корпус 2, 50 корпус 3 (супермаркет), 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51Б (магазин), 51а (Торговый павильон), 45Д (Детский сад № 21), 53, 53а (котельная), 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 55, 55а (Супермаркет), 47 (Храм), 47 корп.4 (Собор Святителя), 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 58Б (Шиномонтаж), 58 В (ЦТП 31), 56 (Торговый центр Русская березка), 58 корпус 2, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 58 корпус 7 (Детская школа искусств; 7), 58 ст. 2 (Кафе), 60, 60а (Административное здание), 62/4 (Торговый центр Европа), 64 (ВНС-2);

Песоченская, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;

Старое Село, дома №№ 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5, 1, 2;

Шереметьевская, строение 8а (МАДОУ Детский сад № 38), 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 10, 10 (ГБУ РО ГКБ № 11), 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 10 корпус 4, 10 корпус 5, 12, 12 корпус 4, 13, 15.

До 6:00 16 августа воду включат по адресам:

Новоселов, дома №№ 42, 44, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 54, 56 корпус 1, 58;

Зубковой, дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22 корпус 3, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2.

Работы проводит МП «Водоканал города Рязани».

Напомним, утром 15 августа произошел прорыв канализации. Из-за этого нарушилась система водоснабжения 4, 5, 6 микрорайонов Дашково-Песочни. Мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что без воды в Песочне после прорыва трубопровода остались 32 тысячи рязанцев.

Для жителей организовали подвоз воды. Бесплатную воду привезли к домам № 50 и 54 по улице Новоселов.

Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани.