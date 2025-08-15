Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани
Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ЧП случилось на улице Новоселов.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Восстановление прав жителей района находится на контроле.