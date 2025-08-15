Рязанская мэрия прокомментировала прорыв водопровода на улице Новоселов
Отмечается, что труба повреждена около дома № 50, в связи с чем нарушилась система водоснабжения 4, 5, 6 микрорайонов Дашково-Песочни. Бригады занимаются отключением участка, после чего приступят к ремонту. Для жителей организовали подвоз воды. Ранее о проблеме рассказал местный житель.
