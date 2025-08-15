Для жителей Песочни организовали подвоз воды после прорыва трубопровода

Для жителей Песочни организовали подвоз воды. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 15 августа.

Бесплатную воду привезли к дом ам № 50 и 54 по улице Новоселов. Отметим, что в очереди стоят более 30 человек.

Напомним, ранее очевидцы сообщили об очередном прорыве трубопровода в Дашково-Песочне.

Позже стало известно, что из-за повреждения трубы около дома № 50 нарушилась система водоснабжения 4,5,6 микрорайонов.