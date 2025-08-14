Рязоблсуд отклонил апелляцию активиста Кочеткова и признал строительство «Окской стрелки» законным

13 августа Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу руководителя регионального отделения ВООПиК Игоря Кочеткова. Согласно карточке дела, он пытался оспорить решение о законности строительства ЖК «Окская стрелка» в Борках, принятое в Московском районном суде. Рязоблсуд рассмотрел материалы дела и признал доводы истца Кочеткова необоснованными. Решение первой инстанции осталось в силе.

13 августа Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу руководителя регионального отделения ВООПиК Игоря Кочеткова.

Согласно карточке дела, он пытался оспорить решение о законности строительства ЖК «Окская стрелка» в Борках, принятое в Московском районном суде.

Рязоблсуд рассмотрел материалы дела и признал доводы истца Кочеткова необоснованными. Решение первой инстанции осталось в силе.

Отметим, накануне заседания в рязоблсуде активисты ВООПИиК делали многочисленные публикации в соцсетях о проекте и строительстве «Окской стрелки».

Напомним, в апреле 2025 года активист Кочетков подавал к администрации Рязани иск о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов «Зеленого сада» в районе шпалозавода. Суд принял сторону горадминистрации и иск был отклонен.

Недавно в рязанском ВООПИиК прошел обыск по уголовному делу о клевете. Его, согласно комментариям активиста, возбудили из-за публикаций, в которых фигурирует застройка на территории шпалзавода, а также о митинге, прошедшем по этой теме в апреле.

При этом застройщик ГК «Зеленый сад» подавал иски к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации

Заседания по ним продолжаются в Арбитражном суде.