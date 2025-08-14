Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 15:30
Нал. EUR 94.25 / 94.50 14/08 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 036
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 279
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 641
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязоблсуд отклонил апелляцию активиста Кочеткова и признал строительство «Окской стрелки» законным
13 августа Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу руководителя регионального отделения ВООПиК Игоря Кочеткова. Согласно карточке дела, он пытался оспорить решение о законности строительства ЖК «Окская стрелка» в Борках, принятое в Московском районном суде. Рязоблсуд рассмотрел материалы дела и признал доводы истца Кочеткова необоснованными. Решение первой инстанции осталось в силе.

13 августа Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу руководителя регионального отделения ВООПиК Игоря Кочеткова.

Согласно карточке дела, он пытался оспорить решение о законности строительства ЖК «Окская стрелка» в Борках, принятое в Московском районном суде.

Рязоблсуд рассмотрел материалы дела и признал доводы истца Кочеткова необоснованными. Решение первой инстанции осталось в силе.

Отметим, накануне заседания в рязоблсуде активисты ВООПИиК делали многочисленные публикации в соцсетях о проекте и строительстве «Окской стрелки».

Напомним, в апреле 2025 года активист Кочетков подавал к администрации Рязани иск о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов «Зеленого сада» в районе шпалозавода. Суд принял сторону горадминистрации и иск был отклонен.

Недавно в рязанском ВООПИиК прошел обыск по уголовному делу о клевете. Его, согласно комментариям активиста, возбудили из-за публикаций, в которых фигурирует застройка на территории шпалзавода, а также о митинге, прошедшем по этой теме в апреле.

При этом застройщик ГК «Зеленый сад» подавал иски к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации

Заседания по ним продолжаются в Арбитражном суде.