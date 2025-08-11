Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
21°
Втр, 12
22°
Срд, 13
22°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.65 / 79.80 11/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 95.00 11/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
6 часов назад
328
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 073
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 472
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
СК возбудил уголовное дело после наезда курьера на пятилетнюю девочку в Рязани
По данным следствия, днем 9 августа 2025 года неустановленный мужчина на электросамокате двигался по тротуару и наехал на пятилетнего ребенка. Ребенок упал и получил телесные повреждения. Фигурант с места происшествия скрылся. Следователи осмотрели место происшествия. Личность и местонахождение мужчины устанавливаются. Напомним, девочка после ДТП получила черепно-мозговую травму. Прокуратура организовала проверку. В полиции сообщили подробности произошедшего.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда курьера на пятилетнюю девочку в Рязани. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 9 августа 2025 года неустановленный мужчина на электросамокате двигался по тротуару и наехал на пятилетнего ребенка. Ребенок упал и получил телесные повреждения. Фигурант с места происшествия скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия. Личность и местонахождение мужчины устанавливаются.

Напомним, девочка после ДТП получила черепно-мозговую травму. Прокуратура организовала проверку. В полиции сообщили подробности произошедшего.

СК России начал расследование.