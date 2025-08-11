СК возбудил уголовное дело после наезда курьера на пятилетнюю девочку в Рязани

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда курьера на пятилетнюю девочку в Рязани. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 9 августа 2025 года неустановленный мужчина на электросамокате двигался по тротуару и наехал на пятилетнего ребенка. Ребенок упал и получил телесные повреждения. Фигурант с места происшествия скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия. Личность и местонахождение мужчины устанавливаются.

Напомним, девочка после ДТП получила черепно-мозговую травму. Прокуратура организовала проверку. В полиции сообщили подробности произошедшего.

СК России начал расследование.