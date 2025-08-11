СК России начал расследование наезда курьера на 5-летнюю девочку в Рязани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 5-летней девочки в результате наезда водителя электросамоката в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.
Инцидент произошел на Московском шоссе, где курьер на электросамокате сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.
Следственные органы СК по региону уже начали проверку по статье 268 УК РФ, касающейся нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву представить доклад об установленных обстоятельствах данного происшествия.
Фото: СУ СК России по Рязанской области