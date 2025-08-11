СК России начал расследование наезда курьера на 5-летнюю девочку в Рязани

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 5‑летней девочки в Рязанской области, сообщили в пресс‑службе. На Московском шоссе курьер на электросамокате сбил ребёнка и скрылся; пострадавшая госпитализирована. Следователи региона начали проверку по ст. 268 УК РФ, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Олегу Васильеву доложить об обстоятельствах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 5-летней девочки в результате наезда водителя электросамоката в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

Инцидент произошел на Московском шоссе, где курьер на электросамокате сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Следственные органы СК по региону уже начали проверку по статье 268 УК РФ, касающейся нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву представить доклад об установленных обстоятельствах данного происшествия.

Фото: СУ СК России по Рязанской области