Рязанец на электросамокате сбил 5-летнюю девочку, у нее черепно-мозговая травма

По данным канала, происшествие произошло 9 августа, в 12:03 на Московском шоссе около пенсионного фонда. На электросамокате был курьер популярного сервиса доставки, он скрылся с места аварии. «Курьер протаранил девочку по асфальту пару метров», — написали в посте. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов, семья написала заявление в полицию.

Рязанец на электросамокате сбил пятилетнюю девочку, у ребенка диагностировали черепно-мозгоую травму. Об этом сообщили в Telegran-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

По данным канала, происшествие произошло 9 августа, в 12:03 на Московском шоссе около пенсионного фонда. На электросамокате был курьер популярного сервиса доставки, он скрылся с места аварии.

«Курьер протаранил девочку по асфальту пару метров», — написали в посте.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов, семья написала заявление в полицию.