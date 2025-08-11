Рязанская полиция сообщила подробности наезда на пятилетнюю девочку

По данным ведомства, авария случилась 9 августа около дома № 4 по Московскому шоссе. По предварительной информации, неизвестный на электросамокате сбил на тротуаре несовершеннолетнюю жительницу Московской области и скрылся. В результате ДТП потерпевшую с травмами доставили в больницу. Правоохранители организовали поиски водителя самоката. Проводится проверка. Ранее о произошедшем сообщили в соцсетях. Региональная прокуратура начала проверку.

