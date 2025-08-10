Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
22°
Пнд, 11
20°
Втр, 12
22°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 80.00 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 92.80 / 95.50 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
958
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 389
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 524
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Прокуратура организовала проверку из-за сбитой электросамокатом 5-летней рязанки
«По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Железнодорожного района организована проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка на Московском шоссе», — написали в ведомстве. Будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Региональная прокуратура организовала проверку из-за сбитой электросамокатом пятилетней девочки в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Железнодорожного района организована проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка на Московском шоссе», — написали там.

Будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, стало известно, что курьер популярного сервиса сбил на тротуаре ребенка, протаранив ее несколько метров.

Фото — пресс-служба прокуратуры.