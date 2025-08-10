Прокуратура организовала проверку из-за сбитой электросамокатом 5-летней рязанки
«По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Железнодорожного района организована проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка на Московском шоссе», — написали в ведомстве. Будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, стало известно, что курьер популярного сервиса сбил на тротуаре ребенка, протаранив ее несколько метров.
Фото — пресс-служба прокуратуры.