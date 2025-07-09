В Рязани снова установили особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Виталий Артемов. Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения. Отмечается, что в связи с повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудниками управления ГОЧС регулярно осуществляются рейды с целью своевременного выявления задымлений, проводится информирование жителей. Напомним, особый противопожарный режим в городе отменили 23 июня.

В Рязани с 8 июля снова установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Виталий Артемов, сообщила пресс-служба ведомства.

Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

Отмечается, что в связи с повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудниками управления ГОЧС регулярно осуществляются рейды с целью своевременного выявления задымлений, проводится информирование жителей.

Напомним, особый противопожарный режим в городе отменили 23 июня.

Кроме того, ранее стало известно, что в муниципалитетах Рязанской области с 9 июля установили особый противопожарный режим. Губернатор региона Павел Малков поручил усилить контроль за лесами из-за жары.