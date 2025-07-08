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В Рязанской области с 9 июля установят особый противопожарный режим
Письмо о необходимости введения особого противопожарного режима направлено главам администраций районов и городских округов. «С 9 по 13 июля 2025 года на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая и сухая погода с порывистым ветром и высоким (чрезвычайным) классом пожарной опасности. Установить с 9 июля 2025 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

В муниципалитетах Рязанской области с 9 июля установят особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба регионального комплекса ЖКХ и энергетики в соцсетях со ссылкой на зампреда правительства Рустама Халикова.

Письмо о необходимости введения особого противопожарного режима направлено главам администраций районов и городских округов.

«С 9 по 13 июля 2025 года на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая и сухая погода с порывистым ветром и высоким (чрезвычайным) классом пожарной опасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и недопущения перехода ландшафтных (природных) пожаров на населенные пункты рекомендую установить с 9 июля 2025 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.