Павел Малков поручил усилить контроль за лесами из-за жары в Рязанской области

«У нас по прогнозу наконец-то сильная жара, можно почувствовать лето, но сразу возникают дополнительные риски. Пока не вводим особый противопожарный режим», — отметил Малков. Глава региона поручил усилить контроль лесов и продолжить круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки. Также он напомнил жителям, что необходимо соблюдать правила, не разжигать костры и купаться только в разрешенных местах.

Губернатор Павел Малков поручил усилить контроль за лесами из-за жары в Рязанской области. Об этом стало известно на заседании регионального правительства во вторник, 8 июля.

«У нас по прогнозу наконец-то сильная жара, можно почувствовать лето, но сразу возникают дополнительные риски. Пока не вводим особый противопожарный режим», — отметил Малков.

Глава региона поручил усилить контроль лесов и продолжить круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки. Также он напомнил жителям, что необходимо соблюдать правила, не разжигать костры и купаться только в разрешенных местах.

Напомним, особый противопожарный режим в Рязани отменили 23 июня.