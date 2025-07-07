СК начал проверку после взрыва гранаты в центре Рязани
Отмечается, что на улице Соборной работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, проверку огранизовала прокуратура региона.
СК начал проверку после взрыва гранаты в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Отмечается, что на улице Соборной работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Кроме того, проверку организовала прокуратура региона.
Ранее власти прокомментировали ЧП в центре города.