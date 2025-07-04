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Павел Малков: Рязанская область получит 21,8 млн рублей на развитие туризма
Средства будут направлены в качестве господдержки инвестиционного проекта глэмпинг-парк «Пронский берег». За счет субсидии в 2027 году в парке откроются модульные домики для размещения туристов. Всего будет 15 номеров.

Рязанская область получит 21,8 млн рублей на развитие туризма. Это решение Трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных средств, куда входит депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, одобрено предложение о выделении региону 21 млн 804,1 тыс. рублей. Средства будут направлены в качестве господдержки инвестиционного проекта глэмпинг-парк «Пронский берег». За счет субсидии в 2027 году в парке откроются модульные домики для размещения туристов. Всего будет 15 номеров.

«Новый национальный проект „Туризм и гостеприимство“, принятый по инициативе нашего Президента В. В. Путина, ставит целью повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году. У Рязанской области хорошие возможности в этой сфере», — сказал Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил значимость туристической отрасли для экономики региона.

«Это динамично развивающееся направление. В прошлом году количество турпоездок в регион составило более 1,5 млн человек, это почти вдвое больше, чем годом ранее, и рост продолжается. В первом квартале — плюс 12%. Мы вышли на первые позиции в стране по динамике раннего бронирования гостиниц. Но нам не хватает инфраструктуры. Реализация таких проектов, как „Пронский берег“, в разных районах области позволит изменить ситуацию. Наши гости смогут отдыхать в красивейших уголках региона в современных комфортных условиях», — отметил Малков.