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Мосгорсуд не нашел «волокиты» в деле экс-губернатора Рязанской области Любимова
Согласно постановлению, суд не выявил наличия «волокиты» и несвоевременного проведения следственных и процессуальных действий по делу. При этом в учреждении уточнили, что «сложность дела мотивирована и сомнений не вызывает». Также в документе отмечается, что задержание Николая Любимова происходило с соблюдением закона надлежащим должностным лицом. Ранее стало известно, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и принял решение не переводить экс-губернатора Рязанской области из СИЗО под домашний арест. Напомним, Николая Любимова задержали 11 декабря 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. Его обвиняют в получении взяток, сумма которых составляет 250 миллионов рублей. Позже выяснилось, что на Любимова дал показания бывший вице-губернатор Игорь Греков, когда находился под арестом.

Московский городской суд не нашел «волокиты» в деле экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова. Информация опубликована в карточке дела.

Согласно постановлению, суд не выявил наличия «волокиты» и несвоевременного проведения следственных и процессуальных действий по делу. При этом в учреждении уточнили, что «сложность дела мотивирована и сомнений не вызывает».

Также в документе отмечается, что задержание Николая Любимова происходило с соблюдением закона надлежащим должностным лицом.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и принял решение не переводить экс-губернатора Рязанской области из СИЗО под домашний арест.

Напомним, Николая Любимова задержали 11 декабря 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. Его обвиняют в получении взяток, сумма которых составляет 250 миллионов рублей. Позже выяснилось, что на Любимова дал показания бывший вице-губернатор Игорь Греков, когда находился под арестом.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.