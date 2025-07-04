Мосгорсуд отказал Николаю Любимову в переводе из СИЗО под домашний арест

Согласно документу, адвокат назвал продление содержания Николая Любимова под стражей незаконным и необоснованным решением и просил перевести подсудимого под домашний арест или назначить запрет определенных действий. По мнению стороны защиты, экс-губернатор имеет положительные характеристики, постоянное место жительство в Москве, работу и ранее не был судим, что стоит учитывать при вынесении решения.

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и постановил оставить без изменения решение о продлении срока содержания в СИЗО в отношении бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Соответствующая информация содержится в карточке дела.

Согласно документу, адвокат назвал продление содержания Николая Любимова под стражей незаконным и необоснованным решением и просил перевести подсудимого под домашний арест или назначить запрет определенных действий. По мнению стороны защиты, экс-губернатор имеет положительные характеристики, постоянное место жительство в Москве, работу и ранее не был судим, что стоит учитывать при вынесении решения.

Суд постановил, что Николая Любимова необходимо оставить в СИЗО, в ином случае подсудимый может скрываться, угрожать другим участникам процесса, уничтожать доказательства и препятствовать производству по делу.

Кроме того, срок предварительного следствия продлен до 11 сентября 2025 года.

Напомним, ранее Николаю Любимову продлили арест. Бывший губернатор Рязанской области останется в СИЗО до 11 августа 2025 года.

Экс-главу региона обвиняют в получении взяток, общая сумма которых составляет 250 миллионов рублей.