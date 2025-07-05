Силы ПВО уничтожили беспилотники, летевшие на Москву

С 13:50 до 19:00 над Россией перехватили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 5 уничтожили над территорией московского региона, в том числе 2 дрона, летевших на столицу. 17 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Орловской областью, 5 — над Смоленской областью, 5 — над Калужской областью, 2 — над Курской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Ярославской областью. Напомним, над Рязанской областью 5 июля сбили пять БПЛА. С 19:15 на территории региона действует беспилотная опасность.

Силы ПВО уничтожили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом 5 июля сообщило Минобороны.

С 13:50 до 19:00 над Россией перехватили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 5 уничтожили над территорией московского региона, в том числе 2 дрона, летевших на столицу.

17 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Орловской областью, 5 — над Смоленской областью, 5 — над Калужской областью, 2 — над Курской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Ярославской областью.

Напомним, над Рязанской областью 5 июля сбили пять БПЛА. С 19:15 на территории региона действует беспилотная опасность.