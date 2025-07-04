Осужденный за двойное убийство на заводе в Рязани обжаловал приговор

Стало известно, что на приговор, который еще не вступил в силу, подал апелляционную жалобу адвокат осужденного. Напомним, Михаила Шарапова признали виновным в убийстве двух человек. Его приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Михаил Шарапов, осужденный за двойное убийство на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», обжаловал приговор. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Рязанского областного суда.

Стало известно, что на приговор, который еще не вступил в силу, подал апелляционную жалобу адвокат осужденного.

Напомним, Михаила Шарапова признали виновным в убийстве двух человек. Его приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

18 июня 2024 года на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» 66-летний Михаил Шарапов открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли два человека.

Бухгалтер предприятия скончалась на месте, а генеральный директор — спустя некоторое время, в больнице. Подробнее о стрельбе на заводе можно прочитать в сюжете.