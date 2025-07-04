Назвали потенциальную цель России в ходе летней кампании на Украине

В рамках летней кампании на Украине Россия сосредоточила свои усилия не на завоевании новых территорий, а на подрыве поддержки Киева как со стороны граждан, так и со стороны западных стран. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) и мнения аналитиков. По их словам, приобретение новых территорий на данном этапе боевых действий может быть не столь важной целью для Москвы. Вместо этого, как утверждают эксперты, президент России Владимир Путин стремится истощить ресурсы Украины, включая войска и технику, а также снизить уровень поддержки со стороны населения и западных союзников. Журналисты отмечают, что Россия уверена в своей способности выиграть в так называемой «войне на истощение», особенно учитывая возникшие у Киева проблемы с обеспечением боеприпасами.

В рамках летней кампании на Украине Россия сосредоточила свои усилия не на завоевании новых территорий, а на подрыве поддержки Киева как со стороны граждан, так и со стороны западных стран. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) и мнения аналитиков.

По их словам, приобретение новых территорий на данном этапе боевых действий может быть не столь важной целью для Москвы. Вместо этого, как утверждают эксперты, президент России Владимир Путин стремится истощить ресурсы Украины, включая войска и технику, а также снизить уровень поддержки со стороны населения и западных союзников.

Журналисты отмечают, что Россия уверена в своей способности выиграть в так называемой «войне на истощение», особенно учитывая возникшие у Киева проблемы с обеспечением боеприпасами.

Кроме того, 3 июля Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который выразил свое недовольство текущей ситуацией в зоне конфликта и отметил отсутствие прогресса в урегулировании кризиса.