Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом
«К сожалению, должны завершать, у меня протокольное мероприятие намечалось, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что мог бы от вас ему передать? Пожалуйста», — сказал Путин на форуме.
Президент России Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет «РИА Новости».
«К сожалению, должны завершать, у меня протокольное мероприятие намечалось, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что мог бы от вас ему передать? Пожалуйста», — сказал Путин на форуме.