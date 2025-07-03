Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

«К сожалению, должны завершать, у меня протокольное мероприятие намечалось, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что мог бы от вас ему передать? Пожалуйста», — сказал Путин на форуме.