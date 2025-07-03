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Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Отмечается, что звонок длился почти час. Трамп снова настаивал на скорейшем завершении боевых действий на Украине. Путин заявил коллеге, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта. Также лидеры стран обсудили переговоры в Стамбуле, но пока не обговорили дату проведения — они останутся двусторонними: между РФ и Украиной. Путин поздравил Трампа с Днем независимости.

Стали известны подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Отмечается, что звонок длился почти час.

Трамп снова настаивал на скорейшем завершении боевых действий на Украине. Путин заявил коллеге, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта.

Также лидеры стран обсудили переговоры в Стамбуле, но пока не обговорили дату проведения — они останутся двусторонними: между РФ и Украиной.

Путин поздравил Трампа с Днем независимости и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении независимости США во время Войны за независимость 250 лет назад и в Гражданской войне 160 лет назад.