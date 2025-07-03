Рязанцы пожаловались на «наливайку», чьи посетители спят голыми на детской площадке

Рязанцы пожаловались на «наливайку» на улице Энгельса № 10/7, где пьяные посетители спят обнаженными на детской площадке. Фото «заведения» и жалобы РЗН. Инфо прислала читательница. По словам местных жителей, заведение, где разливают спиртные напитки без маркировок, находится во дворе дома, со стороны четвертого подъезда. Рязанцы ежедневно становятся свидетелями драк и пьяных компаний, которые распивают алкоголь на детской площадке, из-за чего дети слышат нецензурную лексику. Весь двор в их рвоте. Старшая дочь какое-то время даже боялась на площадку ходить, потому что они там либо пьют, либо спят на скамейках с растегнутыми ширинками, видно гениталии. Сегодня вышла утром с собакой гулять: кто справляет нужно около детской площадки, кто с голыми гениталиями, кто рыгает", — поделилась рязанка. По словам девушки, на место неоднократно вызывали сотрудников полиции. Те забирали нарушителей и уезжали. «Видя сотрудников на улице, подходили, умоляли закрыть эту „наливайку“. А они посмеются и уезжают, и все возвращается на круги свои», — уточнила женщина.

Рязанцы пожаловались на «наливайку» на улице Энгельса № 10/7, чьи пьяные посетители спят обнаженными на детской площадке. Фото «заведения» и жалобы РЗН. Инфо прислала читательница.

По словам местных жителей, заведение, где разливают спиртные напитки без маркировок, находится во дворе дома, со стороны четвертого подъезда. Рязанцы ежедневно становятся свидетелями драк и пьяных компаний, которые распивают алкоголь на детской площадке, из-за чего дети слышат нецензурную лексику.

«Весь двор в их рвоте. Старшая дочь какое-то время даже боялась на площадку ходить, потому что они там либо пьют, либо спят на скамейках с растегнутыми ширинками, видно гениталии. Сегодня вышла утром с собакой гулять: кто справляет нужно около детской площадки, кто с голыми гениталиями, кто рыгает», — поделилась рязанка.

По словам девушки, на место неоднократно вызывали сотрудников полиции. Те забирали нарушителей и уезжали.

«Видя сотрудников на улице, подходили, умоляли закрыть эту „наливайку“. А они посмеются и уезжают, и все возвращается на круги свои», — уточнила женщина. Ранее жители города сообщали о «наливайке» рядом с детской площадкой в Октябрьском городке.

На одном из заседаний рязанской гордумы депутат Сергей Еремин заявил, что из 45 незаконных рюмочных в Рязани удалось закрыть только шесть. Он запросил объяснения у полиции, почему ситуация складывается таким образом, особенно учитывая, что большинство этих заведений расположены в жилых зонах и рядом с детскими площадками. В ответ начальник ОМВД России по Советскому району Евгений Гусев сообщил о том, что было составлено более 500 административных протоколов в отношении владельцев «наливаек» и рюмочных.