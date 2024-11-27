Рязанцы сообщили о «наливайке» рядом с детской площадкой в Октябрьском городке

Напомним, в апреле рязанская облдума приняла закон об ограничении продажи алкоголя.

Рязанцы рассказали РЗН. Инфо о заведении без вывески, в котором продают алкоголь.

«Наливайка» находится по адресу Октябрьский городок № 32. Судя по фотографиям, заведение расположили в подвальном помещении. По словам рязанки, из «наливайки» в подъезд доходит фекальный запах, бегает живность. Как утверждают жители, проходить мимо дверей заведения или находиться в помещении невозможно, так как там «воняет мочой».

Скрываясь от проверок органов, хозяйка то открывает, то закрывает заведение.

«Так называемая „наливайка“ существует много лет без каких-либо вывесок. Но местные прекрасно знают, что там наливают, поэтому и ходят. Подозреваю, что кто-то предупреждает владельцев о рейдах полиции», — отметила женщина.

Редакция обратилась за комментарием в полицию. Там рассказали, что сообщений или жалоб по данному адресу ранее не поступало, однако заведение проверят.

Напомним, в апреле рязанская облдума приняла закон об ограничении продажи алкоголя.