Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
-1°
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 105.06 1.27 27/11
ЦБ EUR 110.49 1.62 27/11
Нал. USD 109.00 / 109.10 27/11 17:00
Нал. EUR 113.51 / 110.00 27/11 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
Вчера 13:52
1 336
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
2 237
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
5 140
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
9 518
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о «наливайке» рядом с детской площадкой в Октябрьском городке
Напомним, в апреле рязанская облдума приняла закон об ограничении продажи алкоголя.

Рязанцы рассказали РЗН. Инфо о заведении без вывески, в котором продают алкоголь.

«Наливайка» находится по адресу Октябрьский городок № 32. Судя по фотографиям, заведение расположили в подвальном помещении. По словам рязанки, из «наливайки» в подъезд доходит фекальный запах, бегает живность. Как утверждают жители, проходить мимо дверей заведения или находиться в помещении невозможно, так как там «воняет мочой».

Скрываясь от проверок органов, хозяйка то открывает, то закрывает заведение.

«Так называемая „наливайка“ существует много лет без каких-либо вывесок. Но местные прекрасно знают, что там наливают, поэтому и ходят. Подозреваю, что кто-то предупреждает владельцев о рейдах полиции», — отметила женщина.

Редакция обратилась за комментарием в полицию. Там рассказали, что сообщений или жалоб по данному адресу ранее не поступало, однако заведение проверят.

Напомним, в апреле рязанская облдума приняла закон об ограничении продажи алкоголя.