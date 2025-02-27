Депутат гордумы Еремин: из 45 «наливаек» в Рязани закрыли только шесть

Он попросил объяснить полицию депутатскому корпусу, почему так произошло, ведь большая часть заведений находится в жилых домах близ детских площадок. Это мешает рязанцам спать, а дворы «загажены».

Депутат Сергей Еремин заявил, что из 45 незаконных рюмочных в Рязани удалось закрыть только шесть. Это произошло на заседании рязанской городской думы в четверг, 27 февраля.

По информации Еремина, депутатский корпус и администрация города провели более 32 рейдов в подобные места, выявили 45 «наливаек». При этом удалось закрыть только шесть. Он попросил объяснить полицию депутатскому корпусу, почему так произошло, ведь большая часть заведений находится в жилых домах близ детских площадок. Это мешает рязанцам спать, а дворы «загажены».

Начальник ОМВД России по Советскому району Евгений Гусев отметил, что сотрудниками полиции составлено более 500 административных протоколов в отношении собственников «наливаек» и рюмочных.

«Много нормативных актов регулируют деятельность по продаже алкоголя. Но еще Салтыков-Щедрин говорил: „Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения“. Дело в том, что после того, как суд выносит решение о привлечении к многомиллионным штрафам собственников заведений, они просто открывают новую ООО и продолжают деятельность там же», — рассказал Гусев.

Напомним, рязанцы присылали кадры из «наливайки», которая находится по адресу Октябрьский городок № 32. Судя по фотографиям, заведение расположили в подвальном помещении. По словам рязанки, из «наливайки» в подъезд доходит фекальный запах, бегает живность. Как утверждают жители, проходить мимо дверей заведения или находиться в помещении невозможно, так как там «воняет мочой».:

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал документ, расширяющий полномочия регионов по борьбе с так называемыми «наливайками».