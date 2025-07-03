Politico узнало о подготовке телефонного разговора Зеленского и Трампа

Украина и США готовят телефонный разговор Трампа и Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ. Неназванный европейский дипломат, знакомый с ситуацией, заявил, что беседа должна состояться «очень скоро». «США говорят, что это не пауза, не приостановка. США все еще пытаются решить, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заверил он. Ранее Трамп объявил о предстоящем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, но не уточнил, когда он может состояться. Позже российский лидер заявил, что готов встретиться с американским коллегой.

Стало известно о подготовке телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

Сказано, что Украина и США готовят телефонный разговор Трампа и Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ.

Неназванный европейский дипломат, знакомый с ситуацией, заявил, что беседа должна состояться «очень скоро».

«США говорят, что это не пауза, не приостановка. США все еще пытаются решить, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заверил он.

Ранее Трамп объявил о предстоящем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, но не уточнил, когда он может состояться. Позже российский лидер заявил, что готов встретиться с американским коллегой.