Трамп объявил о предстоящем разговоре с Путиным
Однако Трамп не уточнил, когда разговор может состояться. Помимо этого, американский лидер заявил, что не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 25 июня сообщило РИА Новости.
Однако Трамп не уточнил, когда разговор может состояться.
При этом американский лидер заявил, что не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Ранее Трамп сообщил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля.