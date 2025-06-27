Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

По словам главы государства, встреча с Трампом вполне возможна, но к ней нужно готовиться. «Я всегда открыт к контактам, ко встрече. Я знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встречи. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества», — отметил Путин. Он также добавил, что с уважением относится к американскому коллеге.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Его словам передал «Ъ» в пятницу, 27 июня.

По словам главы государства, встреча с Трампом вполне возможна, но к ней нужно готовиться.

«Я всегда открыт к контактам, ко встрече. Я знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встречи. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества», — отметил Путин.

Он также добавил, что с уважением относится к американскому коллеге.

Ранее Трамп объявил о предстоящем разговоре с Путиным, но не уточнил, когда он может состояться.