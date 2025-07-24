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Суд лишил выплат жену погибшего на СВО рязанца, который не успел развестись
23 июня суд признал их развод действительным, а девушку лишил прав на выплаты и льготы. Напомним, рязанец Георгий Костырко женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть. Подробнее читайте в нашем материале.

Суд лишил выплат жену погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко, который не успел с ней развестись. Об этом РЗН. Инфо рассказала его мать Ольга Костырко.

По ее словам, 23 июня суд признал их развод действительным, а девушку лишил прав на выплаты и льготы.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод. В итоге суд признал ее недостойной выплат и льгот жены героя СВО. Свидетели в суде подтвердили, что Георгий знал о ее изменах и хотел развестись. Это первый подобный случай в стране, настоящий прецедент. Скоро также вступит в силу закон, который мы инициировали в Госдуме против „черных вдов“», — заявила Ольга Костырко.

Она отметила, что в ходе судебного заседания адвокат девушки позволил себе выражение, дискредитирующее армию России. В связи с чем на него написали соответствующую жалобу в прокуратуру. «Она [уже бывшая жена Георгия Костырко] под подпиской об уголовной ответственности давала ложные показания в суде. Я буду еще подавать в суд заявление. Меня и моего сына оболгали в суде, я пойду до конца», — подчеркнула Ольга Костырко.

Отметим, что решение суда может быть обжаловано.

Напомним, рязанец Георгий Костырко женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть. Подробнее читайте в нашем материале.