Журналист Комаров не признал вину в вымогательстве и попросил домашний арест

По версии следствия, Михаил Комаров с целью незаконного обогащения потребовал через некоего Наумкина с адвоката Алексея Чайковского 300 тысяч рублей в кафе «Биф&Биттер» на улице Ленина. Главред рязанского издания просил денежные средства за непубликацию порочащих репутацию сведений. Алексей Чайковский должен был выплатить названную сумму тремя равными платежами по 100 тысяч рублей. Михаила Комарова обвиняют по статье 163 части 2 пункта «Г». Вину он не признал.

Главного редактора рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова обвиняют в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Информацию озвучили на заседании в Советском районном суде во вторник, 22 июля.

Следователь обратился с ходатайством об удалении из зала сотрудников издания «Своя колокольня», так как они выступают по делу свидетелями. Суд требования не удовлетворил.

По версии следствия, Михаил Комаров с целью незаконного обогащения потребовал через некоего Наумкина с адвоката Алексея Чайковского 300 тысяч рублей в кафе «Биф&Биттер» на улице Ленина. Главред рязанского издания просил денежные средства за непубликацию порочащих репутацию сведений.

Алексей Чайковский должен был выплатить названную сумму тремя равными платежами по 100 тысяч рублей. Михаила Комарова обвиняют по статье 163 части 2 пункта «Г». Вину он не признал.

Прокурор потребовал отправить главного редактора в СИЗО, в ином случае он может скрываться и уничтожать доказательства по делу.

В суде выступил и потерпевший Алексей Чайковский.

«В течение длительного времени в отношении меня и моей семьи со стороны Комарова осуществлялось вымогательство денежных средств в крупном размере под угрозой распространения в Telegram-каналах сведений, порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию. Публикации носили клеветнический характер, затрагивали не только меня, но и моих близких», — рассказал адвокат.

По его словам, после получения части денежных средства Комаров продолжил вымогательство.

Михаил Комаров выступил против назначения меры пресечения в виде заключения под стражу. Он посчитал целесообразным домашний арест. Также Комаров отметил, что так сможет больше времени проводить с дочерью.

«Супруга у меня зарабатывает достаточно, она содержать меня может. Ем я вообще мало. Вот сегодня целый день не ел ничего, прекрасно себя чувствую, все нормально», — поделился Комаров.

Защитник главного редактора «Своей колокольни» потребовал отложить заседание на 72 часа, чтобы предоставить дополнительные сведения, доказательства, справки о наличии хронических заболеваний, которые могут повлиять на решение суда об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно о начале судебного заседания в отношении Михаила Комарова. Позже выяснились подробности задержания.