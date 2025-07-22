В Рязани началось заседание по делу журналиста Михаила Комарова

Во вторник, 22 июля, в Советском районном суде Рязани началось заседание по избранию меры пресечения в отношении журналиста Михаила Комарова. Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье 163 ч.2 п. г (вымогательство в крупном размере).

В Рязани началось заседание по делу журналиста Михаила Комарова. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Во вторник, 22 июля, в Советском районном суде Рязани началось заседание по избранию меры пресечения в отношении журналиста Михаила Комарова. Гособвинитель требует для него ареста.

По данным Рязинформбюро, ему предъявлено обвинение по статье 163 ч.2 п. г (вымогательство в крупном размере).