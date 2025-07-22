Стали известны подробности задержания рязанского журналиста Комарова
По версии следствия, главред рязанского интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров вымогал у адвоката Алексея Чайковского 300 тыс. рублей, угрожая распространением сведений, порочащих его честь. Ранее в Рязани началось заседание по его делу.
Стали известны подробности задержания рязанского журналиста Комарова. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.
По версии следствия, главред рязанского интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров вымогал у адвоката Алексея Чайковского 300 тыс. рублей, угрожая распространением сведений, порочащих его честь.
Ранее в Рязани началось заседание по его делу.