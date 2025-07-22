Суд Рязани отложил заседание по делу главреда Михаила Комарова

Согласно решению суда, срок задержания Комарова продлили на 48 часов. Сторона защиты ходатайствовала об отложении заседания для предоставления дополнительных материалов, влияющих на дело. Постановление может было обжаловано. Суд назначил заседание на 11 часов 24 июля.

В Рязани отложили заседание по делу главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом стало известно в Советском районном суде во вторник, 22 июля.

Согласно решению, срок задержания Комарова продлили на 48 часов. Сторона защиты ходатайствовала об отложении заседания для предоставления дополнительных материалов, влияющих на дело.

Постановление может было обжаловано.

Суд назначил заседание на 11 часов 24 июля.

Напомним, ранее стало известно о начале судебного заседания в отношении Михаила Комарова. Выяснилось, что его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей. Михаил Комаров требовал деньги с адвоката Алексея Чайковского. Позже стало известно, что журналист не признал вину в вымогательстве и попросил домашний арест.