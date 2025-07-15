В Рязани благоустроят три сквера и аллею за 26,2 миллиона рублей

На ремонт Севастопольской аллеи на улице Черновицкой потратят три миллиона 750 тысяч рублей. Согласно документации, на аллее установят скульптурную композицию танцующей пары высотой около двух метров и новый информационный стенд. Кроме того, в сквере отремонтируют дорожное полотно и проведут озеленение. Заказчик всех работ — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани.

В Рязани благоустроят сквер на улице Бирюзова около школы № 56, Гвардейский сквер, сквер «Они сражались за Родину» на улице Чкалова и Севастопольскую аллею. Общая сумма тендеров на госзакупках достигла 26 миллионов 250 тысяч рублей.

На ремонт Севастопольской аллеи на улице Черновицкой потратят три миллиона 750 тысяч рублей. Согласно документации, на аллее установят скульптурную композицию танцующей пары высотой около двух метров и новый информационный стенд. Кроме того, в сквере отремонтируют дорожное полотно и проведут озеленение.

В Гвардейском сквере, как ранее сообщал мэр Рязани Виталий Артемов, сделают тропиночную сеть, разместят 21 урну и 21 скамейку из стали, две будут дугообразные, остальные — прямые без спинок. Также поставят флагшток на три флага. В сквере появится семь информационных стендов, два будут оснащены лэд-экранами, один стенд — входной. Также закупят ограждения разной высоты. Работы проведут в три этапа. Общая сумма трех тендеров — 11 миллионов 250 тысяч рублей.

Сквер на улице Бирюзова близ школы № 56 благоустроят за три миллиона 750 тысяч рублей. На территории появятся пять урн, два уличных фонаря, пять лавочек со спинкой, одна круговая скамейка. Для детской площадки закупят две качели «Гнездо» и комплект спортивного оборудования.

Работы в общественных пространствах выполнят до 15 октября 2025 года.

Сквер «Они сражались за родину» благоустроят в два этапа за 7,5 миллиона рублей. Согласно контрактам, в сквере выполнят устройство покрытия, электромонтажные работы, установят девять уличных фонарей. Кроме того, в пространстве, появится стела «Доска почета» с металлическим каркасом, на стеле предусмотрены места для 72 портретов.

Данный сквер обустроят до 29 августа 2025 года.

Заказчик всех работ — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани.