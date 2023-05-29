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В Рязани Севастопольская аллея снова осталась неубранной

В Рязани Севастопольская аллея вновь осталась неубранной. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте.

В мэрии редакции сообщили, что в рамках муниципального задания уборка на Севастопольской аллее проходит регулярно.

Однако мусор просто смели на траву, а грязь с песком так и не убрали.

Кроме того, в администрации сообщили, что информационные таблички будут заменены в ближайшее время. Напомним, их должны были изготовить к 20 мая. За девять дней щиты так и не заменили.

Напомним, в начале мая рязанцы жаловались под постами Павла Малкова на рязанскую мэрию, которая «кое-как» убрала Севастопольскую аллею и не заменила к 9 мая информационные щиты.