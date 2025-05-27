Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
24°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
26°
ЦБ USD 79.66 -0.05 27/05
ЦБ EUR 90.46 -0.06 27/05
Нал. USD 81.60 / 81.00 27/05 13:25
Нал. EUR 92.60 / 93.07 27/05 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 2025 17:12
4 035
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
11 040
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
26 188
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
22 793
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Власти запланировали благоустройство Гвардейского сквера в Рязани
«Гвардейский сквер ждет перемен и примыкающая улица Чкалова также», — зачитал обращение рязанца губернатор Павел Малков. Мэр Рязани Виталий Артемов отметил, что в 2025 году в сквере предусмотрены работы по трем инициативам граждан общей суммой 11 миллионов 200 тысяч рублей. В Гвардейском сквере сделают тропиночную сеть, установят новые архитектурные формы, поставят новые информационные стенды. «В том числе это будет делаться по инициативе граждан, на сегодняшний день собираем средства на софинансирование», — отметил Артемов.

Мэр Виталий Артемов рассказал о благоустройстве Гвардейского сквера в Рязани. Он отвечал на обращение из соцсетей, которое зачитали на заседании правительства во вторник, 27 мая.

«Гвардейский сквер ждет перемен и примыкающая улица Чкалова также», — зачитал обращение рязанца губернатор Павел Малков.

Мэр Рязани Виталий Артемов отметил, что в 2025 году в сквере предусмотрены работы по трем инициативам граждан общей суммой 11 миллионов 200 тысяч рублей. В Гвардейском сквере сделают тропиночную сеть, установят новые архитектурные формы, поставят новые информационные стенды.

«В том числе это будет делаться по инициативе граждан, на сегодняшний день собираем средства на софинансирование», — отметил Артемов.

Также он добавил, что ремонт тротуара на Чкалова не предусмотрен в 2025 году, но по возможности бюджета «посмотрим и отремонтируем».

Напомним, в сквере по предложению жен и матерей военнослужащих 137-го полка установили цифровой экран с фотографиями бойцов СВО.