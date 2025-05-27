Власти запланировали благоустройство Гвардейского сквера в Рязани

«Гвардейский сквер ждет перемен и примыкающая улица Чкалова также», — зачитал обращение рязанца губернатор Павел Малков. Мэр Рязани Виталий Артемов отметил, что в 2025 году в сквере предусмотрены работы по трем инициативам граждан общей суммой 11 миллионов 200 тысяч рублей. В Гвардейском сквере сделают тропиночную сеть, установят новые архитектурные формы, поставят новые информационные стенды. «В том числе это будет делаться по инициативе граждан, на сегодняшний день собираем средства на софинансирование», — отметил Артемов.

Мэр Виталий Артемов рассказал о благоустройстве Гвардейского сквера в Рязани. Он отвечал на обращение из соцсетей, которое зачитали на заседании правительства во вторник, 27 мая.

«Гвардейский сквер ждет перемен и примыкающая улица Чкалова также», — зачитал обращение рязанца губернатор Павел Малков.

Мэр Рязани Виталий Артемов отметил, что в 2025 году в сквере предусмотрены работы по трем инициативам граждан общей суммой 11 миллионов 200 тысяч рублей. В Гвардейском сквере сделают тропиночную сеть, установят новые архитектурные формы, поставят новые информационные стенды.

«В том числе это будет делаться по инициативе граждан, на сегодняшний день собираем средства на софинансирование», — отметил Артемов.

Также он добавил, что ремонт тротуара на Чкалова не предусмотрен в 2025 году, но по возможности бюджета «посмотрим и отремонтируем».

Напомним, в сквере по предложению жен и матерей военнослужащих 137-го полка установили цифровой экран с фотографиями бойцов СВО.