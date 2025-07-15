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Рязанцы недовольны неухоженностью благоустроенных парков и скверов в городе
В сюжете отметили, что рязанцы часто жалуются на недавно благоустроенные Нижний городской парк и Лыбедский бульвар. В общественных пространствах много сухих растений, некоторые кустарники не подают признаков жизни. «Тут было очень красиво, я очень радовалась, когда парк благоустроили. Но с наступлением жары пожухло все, газон, растения, цветочки. Тут теперь не очень приятно находиться», — рассказала «Оке» рязанка в Нижнем горпарке. Корреспондент телеканала заметила, что на Лыбедском бульваре от станции техобслуживания для велосипедов, на котором были монометр, пассатижи, отвертки и ряд других инструментов, осталась только «пустая металлическая конструкция».

Рязанцы недовольны содержанием благоустроенных парков и скверов в городе. Сюжет об этом вышел на телеканале ГТРК «Ока» во вторник, 15 июля.

В сюжете отметили, что рязанцы часто жалуются на недавно благоустроенные Нижний городской парк и Лыбедский бульвар. В общественных пространствах много сухих растений, некоторые кустарники не подают признаков жизни.

«Тут было очень красиво, я очень радовалась, когда парк благоустроили. Но с наступлением жары пожухло все, газон, растения, цветочки. Тут теперь не очень приятно находиться», — рассказала «Оке» рязанка в Нижнем горпарке.

Корреспондент телеканала заметила, что на Лыбедском бульваре от станции техобслуживания для велосипедов, на котором были монометр, пассатижи, отвертки и ряд других инструментов, осталась только «пустая металлическая конструкция». Также рязанцы отмечали проблему с сорняками на клумбах и печальным состоянием растительности, которую не поливают.

Кроме того, рязанцы жаловались и на отсутствие тени в жаркую погоду.

В сюжете отметили, что некоторые работы подрядчик все же проводит по гарантии, например, при поломке гамаков детьми. Но более дорогостоящие замены не производятся, отметили в сюжете.