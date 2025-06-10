Рязанцы начали споры о качестве работ на Лыбедском бульваре после поломки гамака

После того, как в соцсетях опубликовали очередное видео, на котором подростки сломали гамак на Лыбедском бульваре, рязанцы в комментариях начали поиск виноватых. У комментаторов появилось мнение, что виноваты не дети, а подрядчик, установивший гамаки некачественно. Комментаторы разделились во мнениях по поводу сломанного гамака на Лыбедском бульваре. Одни считают, что причина — некачественная установка конструкции, другие — что вины подрядчика в этом нет, и гамак мог сломаться при подобной «вандальной» эксплуатации.

После того, как в соцсетях опубликовали очередное видео, на котором подростки сломали гамак на Лыбедском бульваре, рязанцы в комментариях начали поиск виноватых. У жителей появилось мнение, что виноваты не дети, а подрядчик, установивший гамаки некачественно.

Комментаторы разделились во мнениях по поводу сломанного гамака на Лыбедском бульваре. Одни считают, что причина — некачественная установка конструкции, другие — что вины подрядчика в этом нет, и гамак мог сломаться при подобной «вандальной» эксплуатации.

«А что они сделали противозаконного? Неужто качаться в гамаке запрещено? Или где-то есть табличка по ограничению весовой нагрузки на гамак? Или инструкция с указанием максимальной амплитуды раскачивания», — заметила одна из рязанок.

Для других рязанцев очевидно, что «конструкция не закреплена должным образом». Некоторые комментаторы отмечают, что «смысла делать что-то для людей нет» и «жить в свинарнике для них — нормальная среда».

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на детей, ломающих гамаки на Лыбедском бульваре.