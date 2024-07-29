Корреспондент РЗН. Инфо оценил новый скейт-парк и сквер на Лыбедском бульваре

Обновленная площадка открылась в воскресенье, 28 июля.

Корреспондент РЗН. Инфо оценил новый скейт-парк и сквер на Лыбедском бульваре. Обновленный сквер открылся 28 июля, в воскресенье.

У скейт-парка две «секции»: одна для профессионалов, другая для начинающих спортсменов. На въезде стоит вывеска с правилами поведения в экстрим-парке. Неподалеку поставили автомат для накачки колес.

Помимо памп-трека на территории сквера появилась баскетбольная площадка с трибунами, столы для настольного тенниса, велодорожки, зоны для детей со специальным покрытием, тренажерами, мини-футболом.

В парке разбили клумбы, установили малые архитектурные формы в виде овальных и плоских камней. Также высадили деревья.

Кроме того в сквере появились камеры видеонаблюдения и стационарные туалеты.

Напомним, в феврале стало известно, что на Лыбедском бульваре в Рязани появится памп-трек.

28 июля министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил новую площадку для активного отдыха и спорта на Лыбедском бульваре, где 28 июля стартовал спортивный фестиваль «Все сюда!».