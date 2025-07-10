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Рязанцев предупредили о сохранении угрозы атаки БПЛА
Оповещение опубликовано в 18:47 10 июля. «Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении. Напомним, в Рязанской области с 14:42 объявлена беспилотная опасность. Позже стало известно, что силы ПВО сбили над Россией 25 беспилотников за полтора часа.

Рязанцев предупредили о сохранении угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Оповещение опубликовано в 18:47 10 июля.

«Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязанской области с 14:42 объявлена беспилотная опасность. Позже стало известно, что силы ПВО сбили над Россией 25 беспилотников за полтора часа.