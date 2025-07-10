Силы ПВО сбили над Россией 25 беспилотников за полтора часа

БПЛА самолетного типа уничтожили в период с 15:00 до 16:30 10 июля. 14 дронов перехватили над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью, 3 — над территорией московского региона. Напомним, в Рязанской области с 14:42 объявлена беспилотная опасность.