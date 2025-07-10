В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Угрозу атаки БЛПА объявили 10 июля в 14:42. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.