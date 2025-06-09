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Мэрия Рязани через суд потребовала сменить арендатора дома Циолковского
«На данный момент в судебном порядке рассматривается вопрос о смене арендатора здания», — отметили в мэрии. Уточняется, что следующее заседание по делу состоится 29 июля 2025 года. Напомним, в июне 2024 года в доме Циолковского на улице Вознесенской произошел пожар. Позже стало известно, что арендатор должен восстановить сгоревшее здание до июля 2027 года. Инспекция по охране объектов культурного наследия рассказала РЗН. Инфо, что дом находится в аренде у компании ООО «Циолковский».

Мэрия Рязани через суд потребовала сменить арендатора дома Циолковского. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

«На данный момент в судебном порядке рассматривается вопрос о смене арендатора здания», — отметили в сообщении.

Уточняется, что следующее заседание по делу состоится 29 июля 2025 года. Напомним, в июне 2024 года в доме Циолковского на улице Вознесенской произошел пожар. Позже стало известно, что арендатор должен восстановить сгоревшее здание до июля 2027 года. Инспекция по охране объектов культурного наследия рассказала РЗН. Инфо, что дом находится в аренде у компании ООО «Циолковский».